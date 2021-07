Bitcoin: Warum kam es bei der Kryptowährung zum Crash?

1. Elon Musk : Der Twitter-Streit zwischen Musk und den Bitcoin-Maximalisten zeigt definitiv Wirkung. Negative Kommentare von einer so einflussreichen Person wie Musk könnte einige zum Verkaufen veranlasst haben - wahrscheinlich dieselben, die wegen ihm gekauft haben.

2. Reuters berichtet über ein Krypto-Verbot in China. Ein Artikel über ein staatliches Verbot von Bitcoin könnte allgemein für Nervosität sorgen - wenn ein Land es verbieten will, werden andere dem sicher folgen.

3. Das OCC verweist auf eine Prüfung seiner früheren Verordnungen zu Krypto. Dazu kommt es aufgrund eines Führungswechsels beim OCC. Der nachfolgende Comptroller, Michael Hsu, prüft Entscheidungen seines Vorgängers, die für Bitcoin als unterstützend gelten.

4. Die SEC warnte Investoren vor der Nutzung von Bitcoin-Futures in Anlagefonds. Dies ist derzeit die einzige von der SEC erlaubte Möglichkeit für Anlageinstrumente, ein Engagement in Bitcoin einzugehen. Die wiederholten Warnungen haben deshalb die Hoffnungen auf einen Exchange Traded Fund (ETF) für Bitcoin in diesem Jahr stark getrübt.

5. BlockFi zahlt Prämien versehentlich in Bitcoin statt in USD (d. h. 100 BTC statt 100 USD). Im Zuge der Berichtigung der Situation versendete BlockFi Briefe an seine Kunden, in denen das Unternehmen diesen rechtliche Schritte androhte. Dies könnte die Stabilität eines wichtigen Akteurs im Bereich der DeFi -Kreditvergabe in Frage stellen.

6. Ausverkauf von Technologieaktien, da sich der Dow Jones gegenüber seinem Hoch um rund 5,2 % im Minus befindet. Bitcoin existiert nicht in einem Vakuum und allgemeine Marktturbulenzen wirken sich auf die Stimmung aus.

Man könnte sagen, dass es sich hierbei um eine Welle schlechter Nachrichten handelt. Zwar sind alle Märkte für eine negative Stimmung anfällig, Bitcoin reagiert aber möglicherweise aufgrund seiner Jugend stärker darauf. Wenn solche Nachrichten geballt kommen, könnte der Markt überreagieren, was am 19. Mai der Fall gewesen sein könnte.

Wichtig ist hierbei, im Hinterkopf zu behalten, dass sich die Fundamentaldaten von Bitcoin nicht notwendigerweise verändert haben. Deshalb könnte es sich lohnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Tesla hat KEINEN Verkauf getätigt (durch Elon Musk bestätigt).

2. Dass China Bitcoin "verbietet", ist kein neues Phänomen.

3. Regulierungsbehörden, wie das OCC und die SEC, lassen stets Vorsicht walten.

4. Der Weg der Verbreitung von Bitcoin verläuft nicht linear und manchen Unternehmen können dabei Fehler unterlaufen.

5. Die Märkte steigen und fallen.

Im Anlagebereich ist der #cryptocrash ein Großereignis. Dennoch ist es wichtig, die Gesamtsituation im Blick zu behalten und von zeitweiligen Fluktuationen getrennt zu betrachten.

