Das Brennstoffzellen-Unternehmen SFC Energy hat sich einen Großauftrag aus Kanada gesichert. Dies gibt der SFC Energy-Aktie einen kräftigen Schub nach oben.

• SFC Energy-Aktie von Rüstungsboom angetrieben

• Großauftrag aus Kanada an Land gezogen

• Partnerschaft über Jahre gewachsen

Das SDAX-Unternehmen SFC Energy hat jüngst besonders von dem Boom von Rüstungsaktien profitiert. So können die Brennstoffzellen, die das Unternehmen herstellt, auch militärisch genutzt werden. So wirbt SFC Energy mit "taktischen Anwendungen" seiner Produkte, die auch "für den Feldeinsatz militärisch gehärtet" seien.

SFC Energy-Aktie beflügelt

Die SFC Energy-Aktie konnte davon in diesem Jahr bereits kräftig profitieren. So ging es seit Jahresanfang via XETRA knapp 50 Prozent nach oben.

Am Dienstag stieg der Anteilsschein letztlich sieben Prozent auf 25,70 Euro. Am Mittwoch verliert die SFC Energy-Aktie zeitweise jedoch 2,92 Prozent auf 24,95 Euro.

Großauftrag aus Kanada

Am Dienstag informierte das Unternehmen mittels Pressemitteilung über einen Großauftrag aus Kanada, den der Brennstoffzellen-Experte an Land gezogen hätte. Konkret handelt es sich um einen Folgeauftrag im Wert von mehr als fünf Millionen Kanadischen Dollar von einem langjährigen Regierungskunden, der EFOY Brennstoffzellen und SFC Stromversorgungslösungen in Anspruch nehmen würde. Gleichzeitig informierte SFC darüber, dass eine Option auf eine zweijährige Verlängerung der Vereinbarung ausgehandelt worden sei, womit der Gesamtvertragswert natürlich noch einmal steigen würde.

Der Kunde sei eine Forschungs- und Technologieorganisation der kanadischen Regierung, die sich auf saubere Energielösungen fokussiert. Sie bietet anderen industriellen, aber auch staatlichen Unternehmen Unterstützung dabei an, eigene Lösungen für saubere Energie zu finden.

EFOY Pro Hybrid Power Shelter

Das Schlüsselelement der Vereinbarung stellt laut SFC ein EFOY Pro Hybrid Power Shelter dar: "Diese maßgeschneiderte Energielösung auf Basis der Methanol-Brennstoffzellentechnologie von SFC kombiniert mehrere EFOY Pro Brennstoffzellen in einem 20-Fuß-Standardcontainer mit auf dem Dach montierten Solarmodulen und Windturbinen." Sie sei besonders für entlegene Gebiete geeignet, die davon profitieren, dass nur selten gewartet und betankt werden muss, wie sie gerade im nördlichen Kanada häufig vorkommen. Der Einsatz sei sowohl für zivile als auch defensive Operationen möglich.

Partnerschaft über Jahre gewachsen

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG, hebt in der Presseaussendung die Bedeutung des Auftrags noch einmal hervor: "Wir haben unsere Partnerschaft mit diesem Kunden vor fast zehn Jahren begonnen, zunächst in einem deutlich kleineren Umfang in Bezug auf das Auftragsvolumen. Mittlerweile haben wir den vierten Auftrag erhalten, und jedes Mal ist das Volumen im Vergleich zu den vorangegangenen Aufträgen deutlich gestiegen. Dieses Wachstum spiegelt die bewährte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Brennstoffzellentechnologie und -lösungen sowie die Stärkung unserer Partnerschaft mit dem Kunden wider, die durch unsere Verpflichtung zur geografischen Nähe - eine der drei Säulen unserer Wachstumsstrategie - unterstützt wird."

SFC Energy profitiert besonders von der sich verändernden Sicherheitslage in Europa und darüber hinaus, meint First Berlin-Analyst Karsten von Blumenthal laut der Deutschen Presse-Agentur, da es zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben kommen dürfte. Dies hätte SFC schon in 2024 zu deutlichem Wachstum verholfen. So sei das Segment Verteidigung und öffentliche Sicherheit um 60 Prozent gestiegen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Aufwärtstrend auch langfristig fortsetzen wird.

