Wie geht Verkehrswende? Onlineplattform liefert neue Daten

Heute im Fokus

Madrid bittet um Stellungsnahmen zur geplanten BBVA-Sabadell-Fusion. Absatz von Tesla in Europa bricht im April weiter massiv ein. Quartalsergebnis bei Stabilus geschrumpft. Plädoyers im Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre erwartet. Novo Nordisk triumphiert mit Wegovy in den USA. BVB-Aktie: 4:0 gegen Wolfsburg. Starbase: Musks SpaceX bekommt eigene Stadt. Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten.