Solarausbau weltweit stark: Deutschland unter Top 5

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltweite Ausbau der Solarenergie wird aus Sicht der Branche auch in diesem Jahr voranschreiten. Deutschland liegt bisher trotz seiner vergleichsweise kleinen Fläche international in der Spitzengruppe, wie der Bundesverband Solarwirtschaft vor Beginn der Branchenmesse Intersolar in München mitteilte. Weltweit könnte demnach der Zubau neuer Solaranlagen die Schwelle von 600 Gigawatt Leistung überschreiten - in etwa doppelt so viel wie noch 2022.

Wer­bung Wer­bung

Bei der bislang installierten Gesamtleistung lag Deutschland im vergangenen Jahr mit gut 100 Gigawatt auf Platz vier hinter drei sehr viel größeren Ländern: China, den USA und Indien. Im vergangenen Jahr war die in Deutschland installierte Solarstromleistung nach Schätzung des Bundesverbands um kräftige 14 Prozent beziehungsweise 17,5 Gigawatt gestiegen. Der Bundesverband will am Vormittag eine detaillierte Einschätzung veröffentlichen./cho/DP/zb