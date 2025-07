RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 36,59 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 36,59 EUR. Bei 36,72 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 232.052 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2025 markierte das Papier bei 36,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 24,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,50 EUR.

RWE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,63 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,39 Mrd. EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,17 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

