RWE Aktie News: RWE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 35,89 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 35,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 35,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 970.425 Aktien.

Am 02.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,72 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 29,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,50 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,17 EUR je Aktie.

