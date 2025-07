RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 36,35 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 36,35 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 36,34 EUR. Bei 36,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 202.533 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,93 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

