RWE Aktie News: RWE reagiert am Mittwochvormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 36,45 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 36,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 36,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.804 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,84 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,22 EUR.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Bernstein Research gibt RWE-Aktie Market-Perform

Aktienempfehlung RWE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse