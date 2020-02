Angst vor Coronavirus-Auswirkungen lässt DAX weiter einknicken

Der DAX wies zum Handelsende einen Abschlag von 3,19 Prozent auf 12.367,46 Punkte aus. Sein Tagestief erreichte er bei 12.211,63 Punkten.

In der Nacht auf Donnerstag geriet der Aktienmarkt erneut stärker unter Druck, da es US-Präsident Donald Trump in einer Rede nach Einschätzung von Händlern nicht gelungen war, die Märkte zu beruhigen.

Trump hatte nach Warnungen der US-Gesundheitsbehörde CDC vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den USA vor einer Panik gewarnt. Er denke nicht, dass eine Ausbreitung in den USA unvermeidlich sei. Der Präsident betonte zugleich: "Was immer auch passiert, wir sind vollständig vorbereitet."

Er schloss weitere Reiseeinschränkungen wegen des Virus nicht aus. Derzeit dürfen Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, nicht in die USA einreisen. Trump sagte, solche Einschränkungen könnten auch gegen Reisende aus anderen Ländern verhängt werden, in denen sich das Virus ausbreitet.

dpa-AFX / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag