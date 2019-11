Starkes Jahr 2020: Goldman Sachs sieht Erholung der US-Wirtschaft - diese Aktien dürften profitieren

• Goldman Sachs prognostiziert Beschleunigung der US-Wirtschaft im Jahr 2020• Probleme aus 2019 dürften im nächsten Jahr gelöst werden• Diese Entwicklungen dürften zyklischen Aktien zusätzlichen Auftrieb geben

Die Wall Street fährt derzeit einen Rekord nach dem anderen ein. Geht es nach der in New York ansässigen Investmentbank Goldman Sachs, dürfte dies auch noch einige Zeit so weitergehen. Die Experten sehen daher auch eine Erholung und Belebung des Wirtschaftswachstums, die insbesondere im Jahr 2020 zu spüren sein dürfte. "Der Aktienmarkt erwartet eine Beschleunigung des US-Wirtschaftswachstums in den kommenden Monaten", schrieben die Goldman-Analysten unter der Leitung von US-Aktienstratege David Kostin in einer Notiz an Kunden. Es gebe mehrere Faktoren, die auf solch eine Entwicklung schließen ließen.

Faktoren, die die Wirtschaft wieder ankurbeln

Da wären zum einen die Auswirkungen der lockeren Geldpolitik , die im nächsten Jahr verzögert am Markt zu spüren sein dürften. 2019 hat die US-Notenbank Fed die Zinsen dreimal gesenkt. "Unsere Ökonomen schätzen, dass der Rückenwind des Bruttoinlandsprodukts, der auf die Entspannung der Finanzbedingungen zurückzuführen ist, mit einer Verzögerung von etwa drei Quartalen auftritt", zitiert Yahoo Finance aus der Kundennotiz. Zudem glaubt Goldman Sachs, dass sich auch der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China langsam entspannen dürfte, was ebenfalls zu einer stärkeren Wirtschaft führen würde. "Unsere Ökonomen glauben, dass die Zölle ihren Höhepunkt erreicht haben und dass die Belastung des US-BIP durch den Handelskrieg zwischen den USA und China nun nachlässt. Die Grundidee ist, dass die Zölle auf Importe aus China im Jahr 2020 unverändert bleiben", erklärte Kostin weiter. Als weiterer Katalysator wird eine Stabilisierung der Ölpreise gesehen. "Die Lösung mehrerer eigenwilliger Ereignisse, die das Wirtschaftswachstum der USA im Jahr 2019 belastet haben, sollte einen zusätzlichen wirtschaftlichen Impuls geben."

Die Profiteure einer beschleunigten US-Wirtschaft

Von diesen prognostizierten Entwicklungen profitieren dürften insbesondere zyklische Aktien, da sie in der Regel eng an das Wirtschaftswachstum gekoppelt sind. Der Goldman Sachs-Aktienstratege empfiehlt daher, sich auf zyklische Werte zu konzentrieren, um das Risiko zu minimieren und die Erträge gleichzeitig zu maximieren. Denn zyklische Aktien haben die rekordverdächtige Rally in dem Zeitraum von September bis November angeführt, heißt es bei CNBC. Während der S&P 500 in dieser Zeit um rund 8 Prozent zulegen konnte, stiegen Zykliker im gleichen Zeitraum um satte 12 Prozent, berichtet Goldman Sachs. Das spreche für ein starkes Jahr 2020: "Die relative Performance von zyklischen gegenüber defensiven Werten deutet darauf hin, dass der Aktienmarkt in den kommenden Monaten eine Beschleunigung des US-Wirtschaftswachstums erwartet".

Untersucht hat die US-Bank dafür den Russell 1000, in dem 1.000 US-Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet sind. Der Fokus lag auf Aktien mit einer starken wirtschaftlichen Sensitivität und einer relativ niedrigen Bewertung, erklärt CNBC. Dabei identifizierte Goldman Sachs 24 Aktien, die erhebliches Aufwärtspotenzial aufweisen, insbesondere bei einer wirtschaftlichen Verbesserung. Neben Kohl’s, CBS, Urban Outfitters, Harley-Davidson oder 3M dürfte sich auch TCF Financial besser als der Markt und auch als andere zyklische Werte entwickeln, sagen die Experten voraus. Diese Entwicklungen dürften im neuen Jahr dann noch weiter an Fahrt aufnehmen.

