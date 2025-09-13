DAX23.682 -0,1%ESt505.382 -0,1%Top 10 Crypto16,26 +1,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.343 -0,1%Euro1,1711 -0,2%Öl67,81 +2,3%Gold3.649 +0,4%
WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)

12.09.25 15:02 Uhr

===

M O N T A G, 15. September 2025

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von

EIB-Chefvolkswirten

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran

zum Fed-Gouverneur

*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im

Institut Montaigne

- JP/Börsenfeiertag Japan

D I E N S T A G, 16. September 2025

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer

Mittelfristziele

*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

- CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta

M I T T W O C H, 17. September 2025

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag

*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America

Financials CEO Conference

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der

10. EZB-Forschungskonferenz

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der jährlichen

EZB-Forschungskonferenz

*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Bank of America

Financials CEO Conference

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der

Nederlandschen Bank

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck:

Warum Deutschland jetzt handeln muss"

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)

*** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung

neuer Produkte und KI-Technologie

- DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H

D O N N E R S T A G, 18. September 2025

*** 08:00 CH/Handelsbilanz August

08:00 DE/Baugenehmigungen Juli

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei

Bank of America Financials CEO Conference

*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz

*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei

EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung

*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli

*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei

EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnisse und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und

den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"

(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und

Finanzplanung

F R E I T A G, 19. September 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise August (landesweit)

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,1% gg Vj

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H

08:00 DE/Insolvenzen Juni

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung

"AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility"

*** - JP/BoJ, Ergebnisse der Sitzung des geldpolitischen Rats

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

