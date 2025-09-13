WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)
M O N T A G, 15. September 2025
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von
EIB-Chefvolkswirten
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran
zum Fed-Gouverneur
*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im
Institut Montaigne
- JP/Börsenfeiertag Japan
D I E N S T A G, 16. September 2025
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer
Mittelfristziele
*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli
- CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
- BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta
M I T T W O C H, 17. September 2025
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August
09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America
Financials CEO Conference
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der
10. EZB-Forschungskonferenz
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der jährlichen
EZB-Forschungskonferenz
*** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Bank of America
Financials CEO Conference
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August
*** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der
Nederlandschen Bank
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck:
Warum Deutschland jetzt handeln muss"
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)
*** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung
neuer Produkte und KI-Technologie
- DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H
D O N N E R S T A G, 18. September 2025
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August
08:00 DE/Baugenehmigungen Juli
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei
Bank of America Financials CEO Conference
*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz
*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei
EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung
*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli
*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei
EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnisse und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und
den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"
(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q
- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und
Finanzplanung
F R E I T A G, 19. September 2025
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise August (landesweit)
Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +3,1% gg Vj
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H
08:00 DE/Insolvenzen Juni
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September
19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung
"AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility"
*** - JP/BoJ, Ergebnisse der Sitzung des geldpolitischen Rats
