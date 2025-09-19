DAX23.638 +1,2%ESt505.422 +1,0%Top 10 Crypto16,37 +0,3%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.085 +0,6%Euro1,1828 +0,1%Öl67,57 -0,5%Gold3.652 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Roche-Aktie fester: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag Roche-Aktie fester: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli

18.09.25 09:32 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im kriselnden Wohnungsbau könnte es aufwärtsgehen: Im Juli genehmigten die Behörden in Deutschland den Neubau und Umbau von 22.100 Wohnungen. Das waren nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings war die Zahl genehmigter Wohnungen damals auch auf den niedrigsten Wert für einen Juli seit dem Jahr 2009 gesunken.

Wer­bung

17.800 der im Juli 2025 genehmigten Wohnungen sollen in neuen Gebäuden entstehen - ein Plus von 33,2 Prozent zum Juli 2024, wie die Wiesbadener Statistiker mitteilten. Mehr neuer Wohnraum entsteht in Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, während bei Zweifamilienhäusern die Zahl der Genehmigungen zurückging.

Aufwärtstrend im Gesamtjahr

Die bisherige Jahresstatistik fällt positiv aus: Von Januar bis einschließlich Juli 2025 wurde der Neubau und Umbau von 131.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 Prozent oder 8.200 Wohnungen mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres.

Die Zahl der Neugenehmigungen gibt einen ersten Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit. Allerdings werden die Projekte nicht alle umgesetzt oder erst mit Verzögerung angegangen.

Wer­bung

Hilfe der "Bau-Turbo" gegen die Wohnungsnot in Städten?

Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Mehr neue Wohnungen sind erklärtes Ziel der neuen Bundesregierung. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte 400.000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr versprochen, dieses Ziel aber nie erreicht.

Im vergangenen Jahr waren 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt worden und damit so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Die amtierende Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den schleppenden Wohnungsbau voranbringen./ben/DP/men