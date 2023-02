Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Wolfspeed 78,20 EUR

2,36% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Wolfspeed nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,4 Prozent auf 79,00 EUR. Bei 80,00 EUR markierte die Wolfspeed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 735 Wolfspeed-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 124,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,80 EUR am 17.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wolfspeed-Aktie derzeit noch 41,58 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wolfspeed am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wolfspeed ein Ergebnis je Aktie von -0,16 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 216,10 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,10 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,424 USD je Wolfspeed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wolfspeed-Aktie

Wolfspeed-Aktie an der NYSE sehr gefragt: Wolfspeed will offenbar Chipwerk im Saarland bauen - Habeck spricht von "wichtigem Signal"

Wolfspeed-Aktie steigt: Wolfspeed will wohl Chipfabrik im Saarland bauen

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Infineon, AMD und Wolfspeed

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com