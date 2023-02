Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Donnerstagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Wolfspeed 78,20 EUR

Die Wolfspeed-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 78,00 EUR. Bei 80,00 EUR markierte die Wolfspeed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,20 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4.897 Wolfspeed-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2022 auf bis zu 124,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wolfspeed-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.01.2023 hat Wolfspeed die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,10 USD umgesetzt, gegenüber 173,10 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Wolfspeed veröffentlicht werden.

2023 dürfte Wolfspeed einen Verlust von -0,424 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

