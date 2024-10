Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 29,89 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 29,89 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,98 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.595 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,13 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,15 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.08.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Zalando die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,928 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

