Zalando Aktie News: Zalando tendiert um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Zalando 77,48 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 77,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.698 Punkten liegt. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,22 EUR an. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.043 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,90 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2021. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 73,06 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,38 EUR je Zalando-Aktie an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,07 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Neue Ausgabe von €uro am Sonntag: Inflation - so retten Sie Ihr Geld!

Ströer-Aktie schwächer: Ströer erwägt offenbar Verkauf von Asambeauty

Sartorius-Aktie als Corona-Profiteur gefragt

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com