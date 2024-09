Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 21,97 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 21,97 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.634 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,65 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,85 Prozent. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,40 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Zalando die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,904 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

