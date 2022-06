Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,68 EUR

Die Aktie notierte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 25,15 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,09 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.252.499 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 105,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 76,25 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 24,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

