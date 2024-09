Zalando Aktie News: Zalando macht am Mittag Boden gut

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 27,01 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 27,01 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,80 EUR. Zuletzt wechselten 368.359 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,65 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. 2,37 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 69,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,67 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,906 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

