Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,03 EUR nach oben.

Das Papier von Zalando legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 24,03 EUR. Bei 24,19 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.213 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2023 auf bis zu 29,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 18,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 50,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,56 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 vorlegen. Zalando dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,883 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

