Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf rotem Terrain

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 29,81 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 29,56 EUR. Bei 29,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.793 Zalando-Aktien.

Bei 87,36 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,88 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,13 EUR.

Am 03.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,242 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

