Zalando Aktie News: Zalando knickt am Mittag ein

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 7,6 Prozent auf 20,83 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 7,6 Prozent auf 20,83 EUR. Bei 20,26 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.035.657 Zalando-Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,43 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,812 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Zalando-Aktie