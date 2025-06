Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 26,86 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 26,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 27,10 EUR. Bei 27,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.111 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 32,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

