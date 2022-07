Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,43 EUR

Die Zalando-Aktie wies um 25.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 29,37 EUR abwärts. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 29,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 94.972 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 101,55 EUR markierte der Titel am 27.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,94 EUR fiel das Papier am 24.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,26 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,73 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.205,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.237,80 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 10.08.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,415 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

