Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 29,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 29,04 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,07 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 28,30 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 360.453 Aktien.

Bei einem Wert von 29,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 45,08 Prozent Luft nach unten.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,07 EUR.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,907 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone