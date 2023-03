Zukauf: Director vergrößert Depot um Neon Equity-Aktien

Zum 07.03.2023 wurde bei Neon Equity ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Aktien-Deal wurde am 10.03.2023 bekannt gemacht. TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Neon Equity-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 07.03.2023 500 Aktien zu je 11,20 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Neon Equity nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 6,60 Prozent auf 11,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Neon Equity am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,90 Prozent auf 10,90 EUR.

TO Holding 1 GmbH hatte bereits am 03.03.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Um 100.000 Anteile für einen Preis von jeweils 11,00 EUR strich TO Holding 1 GmbH das eigene Portfolio zusammen.

Redaktion finanzen.net