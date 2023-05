Zukauf: Director vergrößert Depot um Neon Equity-Aktien

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Neon Equity am 23.05.2023 informiert. Der Handel wurde am 24.05.2023 gemeldet. Im Portfolio von Neon Equity-in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH kam es am 23.05.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.100 Aktien zu jeweils 10,62 EUR hinzu. Die Neon Equity-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 9,85 EUR.

Die Neon Equity-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 2,50Prozent auf 9,70 EUR abwärts.

TO Holding 1 GmbH tätigte zuvor am 22.05.2023 einen Insidertrade. Bei einem Kurs von 10,64 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.390 Neon Equity-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net