Zukauf: Director vergrößert Depot um Neon Equity-Aktien

Insider Depot

Bei Neon Equity wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Neon Equity meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 30.04.2024. Am 06.05.2024 wurde die Transaktion bekannt. Sein Engagement in Neon Equity ausgebaut, hat am 30.04.2024 Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 235 Aktien zu je 3,20 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Neon Equity nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,30 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 3,40 Prozent auf 3,13 EUR. Die Marktkapitalisierung von Neon Equity beläuft sich aktuell auf 160,89 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 48.460.616 Wertpapiere.

Schon am 29.04.2024 stellte Neon Equity Invest GmbH Anteile zum Kauf. Neon Equity Invest GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 240 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 3,07 EUR.

Redaktion finanzen.net