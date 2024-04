Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Heute im Fokus

ASML will Technologiepark in den Niederlanden erweitern. Eckert & Ziegler erhöht Gewinn. Quanex übernimmt Tyman für Milliardenbetrag. IPO: CVC Capital Partners will noch diese Woche an die Börse. Ölfeld vor Namibia enthält wohl mehr als 10 Milliarden Barrel Öl. Volkswagen über Jahre hinweg von Hackern ausspioniert - US-Arbeiter treten UAW bei. BaFin verhängt Bußgelder gegen Commerzbank in Millionenhöhe.