Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Montagmittag schwächer

ATX aktuell

Aktueller Marktbericht zum ATX.

Am Montag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,56 Prozent tiefer bei 3.627,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 116,640 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,066 Prozent leichter bei 3.645,43 Punkten in den Handel, nach 3.647,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.656,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.623,90 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wurde der ATX mit 3.730,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3.609,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der ATX-Kurs bei 3.168,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,32 Prozent. Bei 3.777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 1,37 Prozent auf 8,85 EUR), OMV (+ 1,07 Prozent auf 37,62 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 24,60 EUR), Erste Group Bank (-0,08 Prozent auf 49,00 EUR) und Lenzing (-0,28 Prozent auf 35,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen IMMOFINANZ (-6,18 Prozent auf 17,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,75 Prozent auf 89,60 EUR), DO (-1,75 Prozent auf 134,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,71 Prozent auf 28,75 EUR) und Andritz (-1,46 Prozent auf 63,95 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103.799 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net