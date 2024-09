Nikkei bricht ein, Shanghai Composite im Höhenflug -- VW mit weiterer Gewinnwarnung -- thyssenkrupp-Stahlchef plant "harte Einschnitte" -- BayWa im Fokus

Die Vorgaben sind allerdings gemischt: Die US-Börsen schlossen am Freitag uneinheitlich, in Asien geht es jedoch in China und Hongkong kräftig nach oben, während die japanische Börse von einer Verkaufswelle überrollt wird.

Der DAX dürfte seine Rekordrally auch in der neuen Woche weiter fortsetzen und sich damit ein Stück weiter der Marke von 20.000 Punkte nähern. Laut dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos grüßt der DAX "weiter von ganz weit oben". Der Fokus gelte dem Rekord, doch auch Gewinnmitnahmen seien möglich, zitiert ihn dpa-AFX.

Der DAX eröffnete mit einem leichten Plus. Anschließend hielt die freundliche Stimmung an. Das bisherige Allzeithoch vom Vortag wurde vom deutschen Börsenbarometer somit erneut geknackt - der neue Rekordstand liegt nun bei 19.491,93 Zählern. Aus dem Handel ging das Börsenbarometer letztlich 1,22 Prozent stärker bei 19.473,63 Stellen - der höchste Schlusskurse der Geschichte. Der TecDAX startete derweil nun minimal fester und blieb dann auf grünem Terrain. Er wies letztlich einen Aufschlag von 2,31 Prozent auf 3.441,19 Zähler aus.

Der deutsche Aktienmarkt ging am Freitag erneut auf Rekordjagd.

Nach dem starken Lauf der vergangenen Woche erwarten Experten, dass Anleger am Montag zunächst eine kleine Verschnaufpause einlegen werden. Auch Gewinnmitnahmen seien möglich. Die Börsenstimmung bleibe jedoch grundsätzlich gut, heißt es weiter.

Der EURO STOXX 50 notierte zum Handelsauftakt zunächst noch marginal im Minus. Anschließend bewegte sich der Index aber im Plus, sodass er 0,71 Prozent fester bei 5.068,19 Zähler in den Feierabend ging.

An den europäischen Aktienmärkten ging es auch am Freitag bergauf.

Die Daten stehen einer weiteren kräftigen Zinssenkung der Fed im November nicht im Wege. Zuletzt gab es wieder verstärkt Spekulationen, ob die US-Notenbank erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen diese im August um 0,2 Prozent. Für die Einkommen wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent vermeldet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aber aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg auf 70,1 von 67,9 Ende August. Ökonomen hatten 69,3 erwartet.

Beim PCE-Preisindex für August, das von der Notenbank favorisierte Preismaß, lag der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Komponenten Nahrung und Energie, erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten hier 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August ist im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen und steht einer weiteren deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank im November nicht im Wege. Weitere Klarheit dürfte hier jedoch vor allem der September-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche bringen, hieß es von JP Morgan.

Der Dow Jones bewegte sich im Freitagshandel überwiegend in der Gewinnzone und legte zum Sitzungsende um 0,33 Prozent auf 42.313,00 Punkte zu. Zeitweise erreichte er sogar ein neues Rekordhoch. Der NASDAQ Composite zeigte sich etwas schwächer und verlor zum Handelsschluss 0,39 Prozent auf 18.119,59 Zähler.

An den wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart starke Ausschläge - allerdings in verschiedene Richtungen.

In Tokio stürzt der Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 4,79 Prozent auf 37.921 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland macht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen einen Sprung um 7,07 Prozent nach oben auf 3.306 Zähler. Daneben gewinnt der Hang Seng in Hongkong gleichzeitig ebenfalls starke 3,63 Prozent auf 21.381 Stellen. Verstärkt wird die Aufwärtsbewegung laut Expertenmeinung hier auch dadurch, dass die Börsen in Shanghai und Hongkong ab Dienstag in eine mehrtägige Feiertagspause gehen.

Marktbeobachter sind zum Wochenstart vom Kursrutsch in Japan nicht überrascht. Der Absturz hätte sich bereits vor dem Wochenende angedeutet, als der Yen mit dem Wahlsieg von Shigeru Ishiba zum neuen Chef der Regierungspartei LDP massiv angezogen habe, heißt es. Denn der damit designierte japanische Premier spreche sich für steigende Zinsen aus. Zudem würden Anleger aber auch Gewinne mitnehmen, so Händler laut "Dow Jones Newswires".

In China stützen indes auch zu Beginn der neuen Woche die Wirtschaftsstimuli weiter, die in der vergangenen Woche beschlossen wurden. Am Wochenende wurde zudem angekündigt, dass Hauskäufern die Refinanzierung ihrer Hypotheken ermöglicht wird. Dies könnte der langanhaltenden Verlangsamung des Immobiliensektors entgegen wirken.

Neue Daten zeigen zudem, wie schlecht es der chinesischen Wirtschaft aktuell geht. So hat sich der Caixin-Index für das Dienstleistungsgewerbe im September weiter abgeschwächt und liegt nur noch knapp über der Expansionsschwelle.

