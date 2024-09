Quartals-Update im Blick

Mit Spannung warten Anleger auf die Auslieferungszahlen von Tesla für das dritte Quartal. Ein Analyst schürt diesbezüglich positive Erwartungen - und schiebt damit die Tesla-Aktie an.

• Dan Ives mit starker Auslieferungsprognose

• Optimismus auch für das Gesamtjahr

• Zukunftspläne mit Robotaxi-Technologie im Fokus



In einer Investorenmitteilung hat der bekannte Tesla-Bulle Dan Ives, Analyst bei Wedbush, seine optimistischen Erwartungen an die anstehenden Auslieferungszahlen bei Tesla geteilt.

Markterwartungen werden geschlagen

In der Mitteilung, aus der das auf Tesla-News spezialisierte Medienportal Teslarati zitiert, propagiert der Marktexperte eine positive Überraschung. Seiner Einschätzung nach habe Tesla im dritten Jahresviertel die Markterwartungen übertroffen, die Auslieferungszahlen würden "unserer Meinung nach über dem Schreckgespenst der Wall Street von 462.000 Einheiten liegen, mit Flüsterzahlen im Bereich von 465.000 bis 470.000", so Ives. Dabei geht er zudem davon aus, dass das letzte Jahresviertel für den Elektroautobauer eine kleine Trendwende bringen wird: "Nach einem holprigen ersten Halbjahr für Musk & Co., da das Unternehmen zusammen mit der gesamten Branche zu Beginn des Jahres eine schwächere Nachfrage verzeichnete, glauben wir, dass das dritte Quartal eine solide Erholung bringen wird. Wir blicken auf das zweite Halbjahr, da China weiter an Fahrt aufnimmt und sich das ganze Quartal über eine kontinuierliche Stabilisierung von Preis und Nachfrage abzeichnet."

Auch für das Gesamtjahr sind die Erwartungen von Ives überaus optimistisch: "Mit Blick auf den Rest des Jahres und der erwarteten Erholung der Auslieferungsleistung für den Rest des Jahres bleiben wir zuversichtlich, dass Tesla im Geschäftsjahr 2024 1,8 Millionen Auslieferungen erreichen kann. Angesichts der vielen nervenaufreibenden Momente im ersten Halbjahr betrachten wir dies als solide Leistung".

Robotaxi-Event im Fokus

Seine optimistische Einschätzung untermauert Ives mit dem Tesla-Großevent, das am 10. Oktober stattfinden soll. Die bevorstehende Robotaxi-Veranstaltung könne "einige bemerkenswerte Neuigkeiten zum Unternehmen in Bezug auf FSD, KI und die Zukunft des Unternehmens liefern". Er verweist dabei auch auf die nächste Phase der Wachstumsgeschichte von Tesla, die sich um autonomes Fahren, Robotaxis und KI drehen werde und sich bereits im kommenden Jahr auf das Tesla-Ökosystem auswirken werde.

China-Probleme rücken in den Hintergrund

Die Probleme, mit denen sich Tesla in China konfrontiert sieht, rücken für den Wedbush-Analysten zunehmend in den Hintergrund. Er zeigt sich in seiner Mitteilung optimistisch, dass Tesla alle Schwächen, die sich in diesem Markt zeigen würden, durch eine Stabilisierung der US-Nachfrage ausgleichen könne. Zudem sei "China in diesem Quartal eindeutig der Star der Show", zitiert Teslarati den Marktexperten weiter.

Wedbush bleibt bei hohem Kursziel

Im Vorfeld der voraussichtlich am Mittwoch anstehenden Quartalsauslieferungszahlen hat Wedbush vor diesem Hintergrund sein Tesla-Kursziel von 300 US-Dollar bestätigt. Damit traut der Experte der Tesla-Aktie noch einen Sprung um rund 15 Prozent zu. Ives gehört damit zu den größten Tesla-Bullen, das auf TipRanks gelistete durchschnittliche Kursziel für den Anteilsschein liegt mit 210,56 US-Dollar nicht nur deutlich unter der Schätzung von Ives, sondern auch fast 20 Prozent unterhalb des aktuellen Preises der Tesla-Aktie.

Anleger reagierten positiv auf die Erwartungen von Wedbush: Am Freitag legte der Anteilsschein an der NASDAQ um 2,45 Prozent auf 260,46 US-Dollar zu. Am Montag geht es vorbörslich zeitweise um weitere 0,27 Prozent auf 261,17 US-Dollar hoch.



Redaktion finanzen.net