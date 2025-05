Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 356,03 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 356,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 353,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 355,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.057.944 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,21 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.06.2024 Kursverluste bis auf 167,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,50 USD je Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 19,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 USD je Aktie.

