Autobranche in der Krise

Belastet vom schwierigen Branchenumfeld hat auch Stellantis den Ausblick für das laufende Gesamtjahr gesenkt.

Die bereinigte operative Marge soll dieses Jahr nur noch zwischen 5,5 und 7,0 Prozent liegen, wie der Autokonzern mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen Stellantis, zu dem Marken wie Opel oder Fiat gehören, einen zweistelligen Wert in Aussicht gestellt. Etwa zwei Drittel des Rückgangs der Marge sei auf Anpassungen in Nordamerika zurückzuführen. Weitere Faktoren seien die unter den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte in den meisten Regionen.

In den vergangenen Tagen haben diverse Autohersteller den Ausblick für 2024 gesenkt. Neben BMW, Mercedes-Benz hatte erst am Freitag der Volkswagen-Konzern die Prognose zurückgenommen.

Stellantis-Aktie auf Tief seit Ende 2022

Die Aktien von Stellantis sind am Montag nach einem gekappten Gewinnausblick des Autokonzerns auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 abgesackt. An der EURONEXT in Paris fallen die Papiere zeitweise um 10,41 Prozent auf 13,032 Euro und waren damit klar schwächster Wert im EuroStoxx 50-Index. Der Jahresverlust summiert sich auf fast 37 Prozent, womit Stellantis auch hier das Schlusslicht im Leitindex der Eurozone ist.

Wegen anhaltender Probleme im wichtigen nordamerikanischen Markt und wegen der schwachen Branchenlage strich Stellantis seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr zusammen. Beim Vielmarkenkonzern (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo ) hatte sich das US-Geschäft zuletzt bereits deutlich eingetrübt.

FRANKFURT/MAILAND (Dow Jones/dpa-AFX)