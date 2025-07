Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Kursplus

Euro STOXX 50-Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 macht am Donnerstag Gewinne.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,82 Prozent stärker bei 5.341,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,453 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,772 Prozent auf 5.338,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.298,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.337,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.359,23 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,298 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.288,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.935,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wies der Euro STOXX 50 4.891,46 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,88 Prozent auf 223,40 EUR), Stellantis (+ 2,61 Prozent auf 8,23 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,00 Prozent auf 52,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 91,66 EUR) und BMW (+ 1,70 Prozent auf 85,90 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-0,91 Prozent auf 14,13 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,49 Prozent auf 4,88 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 264,00 EUR), adidas (-0,34 Prozent auf 206,80 EUR) und UniCredit (-0,33 Prozent auf 57,58 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.552.821 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 303,254 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net