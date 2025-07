Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 52,16 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 52,16 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,56 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 465.187 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,87 EUR markierte der Titel am 23.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 12,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,50 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,42 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

