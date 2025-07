Mercedes-Absatz geht weiter zurück - China erneut schwach

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat im abgelaufenen Quartal weiter die Schwäche auf dem wichtigen Markt China zu spüren bekommen. Insgesamt setzte der DAX-Konzern 453.700 Pkw ab und damit 9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Stuttgarter am Montag mitteilten. In der Volksrepublik verkaufte Mercedes fast ein Fünftel weniger Autos. Auch in den USA ging der Absatz des Konzerns vor dem Hintergrund der US-Einfuhrzölle zurück. Allerdings berichtete das Unternehmen von einer soliden Kundennachfrage in den USA und steigenden Auslieferungszahlen an die Endkunden. Die Kennzahl Absatz misst den Verkauf von Autos des Konzerns an die Händler.

In China leiden die Schwaben schon länger unter der Kaufzurückhaltung von wohlhabenden Chinesen, bei denen das Geld in der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker sitzt. Bei den von Konzernchef Ola Källenius besonders in den Fokus genommenen teuren Top-End-Modellen musste Mercedes im Verkauf ebenfalls einen Dämpfer mit einem Rückgang um 8 Prozent einstecken. Die Autos rund um S- und G-Klasse sowie die Submarken Maybach und AMG sind die profitabelsten der Pkw-Sparte. Bei den Lieferwagen (Vans) fiel der Absatz im zweiten Quartal um 10 Prozent.

Im ersten Halbjahr steht bei Mercedes insgesamt für Pkw und Vans ein Minus von 8 Prozent auf 1,08 Millionen Fahrzeuge zu Buche. Besonders die Elektroautos in der Pkw-Sparte schwächeln mit einem Rückgang um fast ein Fünftel./men/stk