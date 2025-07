Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,09 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 50,09 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,21 EUR an. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 544.621 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 32,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 8,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,50 EUR an.

Am 30.04.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,86 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 EUR je Aktie.

