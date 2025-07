Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag ins Minus

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 50,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 50,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,82 EUR aus. Bei 50,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 619.989 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 8,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,50 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 EUR in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Monat ein

Daimler Truck-Aktie in Grün: Daimler Truck lässt Lkws im Senegal montieren

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark