Wichtigen Widerstand übersprungen: Diese Faktoren treiben die Aurora Cannabis-Aktie an

Kursexplosion bei Aurora Cannabis

Der Widerstand von 11 Kanadischen Dollar galt lange Zeit als schier unüberwindbare Hürde für die Aurora Cannabis-Aktie. Inzwischen hat sich die Stimmung bei dem kanadischen Konzern aber merklich aufgehellt, denn kürzlich haben die Titel einen Ausbruchsversuch gestartet und der Sprung über die wichtige Marke ist gelungen. Und damit nicht genug: Seitdem befinden sich die Aktien im Höhenflug und verzeichnen mittlerweile einen Wertzuwachs von mehr als 16 Prozent.

Das sind die Kurstreiber

Auslöser für einen ersten Ausbruch war eine Kaufempfehlung von Cowen Equity Research. Die Experten gaben für die Aurora Cannabis-Aktien ein Kursziel von 14 CAD an und erhöhten ihr Rating auf "Outperform" - das beflügelte die Titel und sorgte für einen zwischenzeitlichen Anstieg um mehr als 20 Prozent. Anschließend ging es zwar wieder abwärts, doch konnten sich die Aktien schließlich im Bereich von 10 CAD festigen. Das Unternehmen dürfte Maßstäbe setzen, glaubt Analystin Vivien Azer - sowohl im Hinblick auf Marktanteile als auch auf die Profitabilität. Aurora sei auf dem kanadischen Markt bereits gut positioniert, habe zudem aber das Potenzial, sowohl in Kanada für Freizeit-Marihuana als auch auf dem internationalen Markt für medizinisches Marihuana eine Führungsposition einzunehmen. Außerdem zeigte sich die Analystin zuversichtlich, dass Aurora Cannabis schon in naher Zukunft den Sprung in die Gewinnzone schaffen kann.

Der Einstieg des US-Milliardärs Nelson Peltz als strategischer Berater führte schließlich zu einem erneuten Angriff auf die Widerstandszone. Peltz ist einer der Gründer des in New York ansässigen Hedgefonds Trian Management. Er soll dem Cannabis-Unternehmen künftig dabei helfen, Partner für den Eintritt in neue Marktsegmente zu finden. Die Börsen-Zeitung spekuliert, "dass Peltz für Aurora einen ähnlichen Deal wie den 3,8 Milliarden Dollar schweren Einstieg des Bierbrauers Constellation Brands bei dem kanadischen Marktführer Canopy Growth aus dem vergangenen Jahr einfädeln soll". Daneben soll Peltz bei der weltweiten Expansionsstrategie beraten. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nelson, um unsere weltweite Führung in der Cannabisbranche weiter auszubauen, indem wir Aurora auf alle großen Marktsegmente ausrichten, für die Cannabis relevant sein wird", erklärte Aurora-Chef Terry Both.



Ob sich das kanadische Cannabis-Unternehmen damit nun endgültig über dem wichtigen Widerstand festsetzen kann und ob die Rally anhalten wird, bleibt abzuwarten.

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com