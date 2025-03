Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 127,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,87 Prozent.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Der Bund-Future war zuletzt vor allem wegen der Erwartung einer stark steigenden Staatsverschuldung infolge der geplanten Finanzpakete in Deutschland kräftig gefallen. In dieser Woche hatte er sich stabilisiert.

"Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine, auf erfolgreiche Verhandlungen in den Zollstreitigkeiten mit den USA sowie auf große konjunkturstimulierende Fiskalprogramme in Europa wurde in der abgelaufenen Woche eher von dem Bangen abgelöst, dass genau diese positiven Politikimpulse nicht gelingen werden", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Eine Einigung über die Fiskalpakete in Deutschland ist immer noch nicht in Sicht und der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU verschärft sich weiter.

Die Zukunft der von Union und SPD angestrebten Finanzpakete für Rüstung und Infrastruktur ist weiter offen und sorgt für Verunsicherung. Der Bundestag hatte sich am Vortag mit den Gesetzesvorschlägen beschäftigt. Noch lehnen die Grünen eine Zustimmung trotz Zugeständnissen von CDU-Chef Friedrich Merz ab. Ohne deren Zustimmung gibt es keine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag.

Gegen den Trend in Europa sind die Kurse von britischen Staatsanleihen gestiegen. Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft.

Im weiteren Handelsverlauf stehen in den USA lediglich Daten zum Verbrauchervertrauen an. Hier dürften die Zahlen zu den Inflationserwartungen der Konsumenten im Blick stehen./jsl/jkr/jha/