Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Nahost-Krieg sorgt für Verunsicherung

First Solar, Sunrun, Enphase & Co: Solaraktien stürzen ab. Robinhood-Aktie im Rally-Modus - Anleger setzen auf Krypto-Fantasie. Fresenius Medical Care will Aktien zurückkaufen - neue Strategie. Bernstein stuft Infineon auf "Outperform". Francois-Henri Pinault tritt zurück - Renault-CEO de Meo wird neuer Chef von Kering. Daimler Truck und Volvo starten Partnerschaft für neue Plattform.