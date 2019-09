Eyemaxx Real Estate: Wir schaffen Wohnraum und Gewerbeimmobilien in stabilen Märkten

Dr. Michael Müller:

Das stimmt, Eyemaxx ist ein kapitalmarkterfahrenes Unternehmen und ein verlässlicher Emittent. Drei Anleihen haben wir bereits planmäßig vollständig zurückbezahlt. Kurz zu unserem Geschäftsmodell: Eyemaxx schafft Wohnraum und Gewerbeimmobilien und das in stabilen Märkten mit einer langfristig hohen Nachfrage. Regional sind unsere Kernmärkte Deutschland und Österreich. Wir realisieren Wohnungen, Bürogebäude, Hotels und Serviced-Apartments sowie ganze Stadtquartiere. Neben Immobilienentwicklungen besitzen wir auch einen eigenen Bestand an vermieteten Gewerbeobjekten. Entsprechend verfügen wir über ein sehr gut ausbalanciertes Geschäftsmodell, das Stabilität und Rendite kombiniert.

Der deutsche Immobilienmarkt spürt aufgrund der landesweiten Mietpreisdiskussion derzeit erheblichen Gegenwind aus der Politik. Inwiefern betrifft diese Entwicklung die geschäftlichen Perspektiven der Eyemaxx Real Estate AG?

Das muss man durchaus berücksichtigen und auch wir verfolgen das natürlich genau. Allerdings hat das auf unser operatives Geschäft keine großen Auswirkungen, da wir regional und über verschiedene Immobilien-Assetklassen verteilt breit aufgestellt sind und vor allem auch nur im Bereich Wohnungsneubau aktiv sind. Die Mietpreisdiskussionen konzentrieren sich ja auf bereits bestehende Wohnungen, das betrifft uns ohnehin nicht. Immobilien entwickeln wir an verschiedenen Standorten in Deutschland und auch in Österreich. Und wir richten uns immer nach dem Bedarf am Markt, starten ein Projekt nur, wenn die entsprechende Nachfrage da ist und die zu erwartende Rendite zu unserer Investitionsstrategie passt. Bei Wohnimmobilien in der Entwicklung sind das 10 bis 15 Prozent Return on Investment, bei Gewerbe 15 bis 20 Prozent.

Ihr Unternehmen entwickelt Projekte vorwiegend in den Bereichen Wohnen, Hotels und Büros. Welches der Marktsegmente leistet derzeit einen besonders starken Ergebnisbeitrag und in welchen Bereichen erwarten Sie künftig ein besonders starkes Wachstum?

Unser Fokus liegt auf dem Wohnsegment in Deutschland und Österreich, weil wir dort eine hohe Nachfrage und einen stabilen langfristigen Aufwärtstrend sehen. Stark wachsende Segmente sind aber auch Hotel- und Büroimmobilien, in diesen Märkten sind wir ebenfalls bereits aktiv und wollen künftig unser Engagement noch verstärken. Hotels entwickeln wir zum Beispiel in Hamburg, Berlin und Offenbach. Ein Vorzeige-Büroobjekt ist das MAIN GATE EAST, das wir auf der Offenbacher Hafeninsel für knapp 60 Mio. Euro entwickeln.

Die neue Unternehmensanleihe kann voraussichtlich bis zum 19. September gezeichnet werden. Mit welchen Konditionen ist das Wertpapier ausgestattet? 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr und das über 5 Jahre - diese Daten dürften für Anleger besonders interessant sein, gerade im aktuellen Null-/ oder gar Negativzinsumfeld. Gleichzeitig haben wir die Anleihe noch mit einige Bedingungen ausgestattet - zum Beispiel eine Mindesteigenkapitalquote und eine Ausschüttungsbeschränkung usw. - diese sogenannten Covenants sollen den Anlegern zusätzliche Sicherheit bei einem Investment geben. Wir streben insgesamt mit der Anleihe einen Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro an. Ab dem 24. September 2019 soll der Bond an der Börse gehandelt werden können. Bis zum 13. September läuft übrigens auch noch die Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2014/2020. Bei Umtausch bekommen diese zusätzlich die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und einen Betrag von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung in bar.

Ein großer Teil des geplanten Emissionserlöses dient der Refinanzierung der im Dezember 2019 fällig werdender Wandelanleihen. Wofür soll der überschüssige Betrag verwendet werden, gibt es bereits konkrete Investitionsvorhaben?

Einen Teil der Mittel aus der neuen Anleihe wollen wir für neue Projekte und den Ausbau unserer Entwicklungspipeline verwenden, die momentan ein Volumen von rund 855 Mio. Euro hat. Darüber hinaus planen wir den Ausbau unseres Bestandsportfolios, das heißt wir wollen weitere Immobilien für unser eigenes Portfolio erwerben und auch Bestandsobjekte modernisieren.

Auch für Anleiheinvestoren sind die fundamentalen Kennzahlen der Muttergesellschaft von erheblichem Interesse. Seit Jahren erzielen Sie Gewinne und schütten Dividenden aus. Wie fällt ihr derzeitiger Ausblick für die kommenden Jahre aus?

Eyemaxx ist seit Unternehmensgründung im Jahr 1996 profitabel und das haben wir auch weiterhin geplant. So erwarten wir auch im laufenden Geschäftsjahr eine weitere Gewinnsteigerung. Für die Zukunft der Gesellschaft bin ich insgesamt sehr optimistisch. Der Fokus auf stark wachsende Immobiliensegmente in Deutschland und Österreich, unsere langjährige Erfahrung und breite Expertise sowie ein ausbalanciertes Geschäftsmodell mit attraktiven Projektrenditen und Mieteinnahmen unserer Bestandsimmobilien sind eine starke Basis für die weitere positive Geschäftsentwicklung.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Müller.

Dr. Michael Müller ist Gründer der Eyemaxx Real Estate Group und Alleinvorstand der Eyemaxx Real Estate AG. Er verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Entwicklung und dem Management von modernen Wohn- und Gewerbeimmobilien.







