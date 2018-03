Unternehmensanleihen aus Schwellenländern haben sich zu einem eigenständigen Segment entwickelt

Sie hat ein Volumen von 969 Mrd. US-Dollar erreicht und ist in dieser Hinsicht mit dem Markt für US-Hochzins-Unternehmensanleihen (914 Mrd. US-Dollar) und für Schwellenländer-Staatsanleihen (913 Mrd. US-Dollar) vergleichbar. Ihr gehören über 1.000 Papiere aus 52 Ländern an, und sie ist über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg diversifiziert.

Mit einem durchschnittlichen Zins von 5% bieten Schwellenländer-Unternehmensanleihen Anlegern gute regelmäßige Erträge und mit 4,5 Jahren Duration ist die Anlageklasse relativ wenig anfällig für steigende US-Zinsen. Im Durchschnitt verfügen Schwellenländer-Unternehmensanleihen über ein Investment-Grade-Rating und die Benchmark, der CEMBI Diversified Index, umfasst eine große Bandbreite an hochwertigen Unternehmen.

Aufgrund des günstigen globalen Wirtschaftsumfelds sind die makroökonomischen Risiken in den Schwellenländern deutlich abgeklungen. Die Länder befinden sich in einer sehr günstigen Position: Das Wachstum der Weltwirtschaft beschleunigt sich, die Rohstoffpreise ziehen an und die Inflation ist historisch niedrig.

Allerdings stehen in den Schwellenländern in diesem Jahr mehrere relevante politische Ereignisse an und an den Märkten könnte es aufgrund der politischen Unsicherheit zu stärkeren Kursausschlägen kommen. Gerade in dieser Situation sind aktive Anleger mit guten Kenntnissen der Lage im jeweiligen Land in einer günstigen Position, um Verschiebungen zu erkennen und deren mögliche Auswirkungen auf Investitionen einzuschätzen.

Schwellenländer-Unternehmensanleihen bieten bessere Risiko-Rendite-Eigenschaften als andere Schwellenländer-Anlageklassen. Dies zeigt sich beispielsweise an ihrer Sharpe-Ratio von 0,95 über den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre. Zum Vergleich: Die entsprechende Sharpe-Ratio von Schwellenländer-Staatsanleihen lag bei 0,623. Der Markt für Schwellenländer-Unternehmensanleihen im CEMBI Diversified Index besteht zu 58% aus Investment-Grade-Emittenten. Im Durchschnitt verfügen die Unternehmensanleihen in diesem Index über ein Investment-Grade-Rating von BBB-/Baa3.

Die Ausfallquoten von Schwellenländer-Unternehmensanleihen sind von 5,1% im Jahr 2016 auf unter 2% im Jahr 2017 zurückgegangen. 2018 dürften sie bei 2,4% liegen - verglichen mit 2,5% bei US-Hochzinsanleihen. Dies spricht für die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer und die gute Bilanzsituation der dortigen Unternehmen. Die Spreads von Schwellenländer-Unternehmensanleihen haben sich in den vergangenen beiden Jahren deutlich eingeengt, bieten aber gegenüber US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Schwellenländer-Staatsanleihen nach wie vor eine Prämie.

Fazit: Die Anlageklasse Schwellenländer-Unternehmensanleihen befindet sich noch in der Entwicklung. Sie weist Ineffizienzen auf, die ausgenutzt werden können, um die Gesamtrendite eines Portfolios zu verbessern. Dabei ist ein aktives Management mit einem erfahren Team ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Joep Huntjens, Lead Portfolio Manager Emerging Markets Corporate Debt bei NN Investment Partners

Rechtliche Hinweise:

Nur für die Pressenutzung. Diese Publikation dient allein Informationszwecken. Sie stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Insbesondere handelt es sich hierbei weder um ein Angebot oder einen Prospekt noch um Investment Research oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren, zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehmen wir keine - weder ausdrückliche noch stillschweigende - Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und unangekündigt zu ändern oder zu aktualisieren. Eine direkte oder indirekte Haftung der NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. oder anderer zur NN-Gruppe gehörender Gesellschaften sowie deren Organe und Mitarbeiter für die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen ist ausgeschlossen. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert der Anlage steigen oder sinken kann und die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. Diese Publikation ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und richtet sich nicht an US-Bürger gemäß Rule 902 der Regulation S des United States Securities Act von 1933 sowie an Personen in Ländern, in denen die Verbreitung solcher Materialien rechtlich verboten ist. Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ist niederländisches Recht maßgeblich.

Deutschland: NN Investment Partners B.V. German Branch, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, www.nnip.com.

Kontakt: christian.kronberger@nnip.com, Tel. + 49 69 50 95 49-15

Schweiz: NN Investment Partners (Switzerland) Ltd., Schneckenmannstrasse 25, 8044 Zürich, Switzerland, www.nnip.com,

Kontakt: switzerland@nnip.com, Tel. +41 58 252 55 50

Österreich: NN Investment Partners - Vienna Branch, Ungargasse 64-66/3/305, A-1030 Wien, Kontakt: info@nnip.com, Tel. +39 02 89 629 22 22

Über NN Investment Partners

NN Investment Partners (NN IP) ist der Asset Manager der NN Group N.V., einer an der Euronext Amsterdam gehandelten Aktiengesellschaft. NN IP hat seinen Hauptsitz in Den Haag, in den Niederlanden und verwaltet insgesamt rund 246 Mrd. Euro* (296 Mrd. US-Dollar.*) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger weltweit. NN IP beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten. NN Investment Partners ist Teil der NN Group N.V., einer an der Börse gehandelten Aktiengesellschaft.

*Stand: 31. Dezember 2017, 52 Mrd. Euro AuM entfallen auf Delta Lloyd Asset Management

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nnip.com und www.nn-group.com

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.