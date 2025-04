US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 111,66 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,24 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die Anleger warten auf eine Reihe von Konjunkturdaten, die in dieser Woche anstehen. Besonders beachtet werden dürften am Mittwoch die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und am Freitag der Arbeitsmarktbericht. Entscheidender dürfte jedoch die weitere Entwicklung im Zollkonflikt sein./jsl/he