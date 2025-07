US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 110,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 3,98 Prozent.

Weiterhin bestimmt die US-Zollpolitik das Geschehen an den Finanzmärkten. Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 1. August einen Pauschalzoll von 30 Prozent gegen die EU zu verhängen. Diese bereitet nun zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro vor. Am Anleihemarkt hielten sich die Kursausschläge jedoch in Grenzen. Offenbar gehen viele Anleger von einer Verhandlungstaktik aus.

Darüber hinaus haben sie auch neue Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten im Blick, die am Dienstag erwartet werden. Wegen der Auswirkungen der US-Zollpolitik wird am Markt damit gerechnet, dass die Teuerung im Juni gestiegen ist. Dies spricht gegen sinkende Zinsen in den dem Land.

Im Mai hatte der Inflationsbericht noch keinen Anstieg der Teuerung gezeigt. "Dies könnte sich ändern", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Experten verwiesen auf US-Unternehmen, die von steigenden Kosten berichtet hätten. Es dürfte "nur eine Frage der Zeit sein, wann es Preisanpassungen geben wird"./jsl/he