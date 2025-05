US-Anleihen sinken etwas - ISM-Indikator besser als erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,12 Punkte. Die Rendite stieg im Gegenzug auf 4,20 Prozent.

Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im April zwar weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit fünf Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,3 Punkte auf 48,7 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt aber mit einem stärkeren Rückgang auf 47,9 Punkte gerechnet.

Der Rückgang des ISM-Stimmungsindikators, der am Markt stark beachtet wird, sei durch eine bessere Einschätzung der Auftragslage gebremst worden, heißt es in einer Einschätzung des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics. Zuvor konnte ein unerwartet starker Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA nicht für größere Impulse an den Finanzmärkten sorgen./jkr/men