Activision Blizzard: Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen

Activision Blizzard (ATVI.US) hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht.

Der Quartalsgewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf 0,68 Dollar pro Aktie und übertraf damit den von Zacks veröffentlichten Konsens von 0,51 Dollar pro Aktie um 33,33%. Im Vergleich dazu lag der Gewinn vor einem Jahr bei 0,72 Dollar pro Aktie. Die Zahlen sind um einmalige Ereignisse bereinigt.

Vor einem Quartal wurde ein Gewinn von 0,46 Dollar pro Aktie erwartet, während der tatsächliche Gewinn bei 0,49 Dollar lag, 6,52% über dem Konsens.

In den vergangenen vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie zweimal übertroffen.

Activision Blizzard meldete für das Quartal, das am 20. September 2022 endete, einen Umsatz von 1,83 Milliarden Dollar und übertraf damit den Zacks-Konsens um 7,38%. Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 1,88 Milliarden Dollar. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen zweimal übertroffen.

Seit Jahresbeginn haben die Aktien von Activision Blizzard um 8,2% zugelegt, während der S&P 500 um 20,9% gefallen ist.

Quelle: xStation 5

Quelle: Bloomberg

