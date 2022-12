Apple Aktien auf neuem 2022er-Tief 📉

Die US-Indizes gerieten heute trotz eines vielversprechenden Aufwärtstrends erneut unter Druck.

Die Anleger sind besorgt, dass sich die Öffnung der chinesischen Wirtschaft trotz einer wachsenden Zahl neuer Fälle als unhaltbar erweisen könnte. Darüber hinaus unterstützte der November-Index der anstehenden US-Hausverkäufe die rezessive Stimmung, was die Bullen vor dem Hintergrund einer hawkistischen Fed nicht gerade mit Optimismus erfüllt.

Auf Monatsbasis überraschte der Index mit einem Rückgang von 4 % gegenüber einem erwarteten Rückgang von 1 %. Auf Jahresbasis hat der Index bereits fast 39 % verloren. Die Ergebnisse verschärften den Ausverkauf des Blackstone-Fonds (BX.US), der in erheblichem Maße im US-Immobilienmarkt engagiert ist. Der von Stephen Schwarzmann verwaltete Fonds hat seit Jahresbeginn bereits fast 43 % verloren. Die Rückgänge des S&P500 werden auch durch einen heftigen Ausverkauf der Apple-Aktien (AAPL.US) angeheizt, die ihn am stärksten belasten.

Chart des S&P 500 / US500, D1-Intervall.

Die Verkäufer treiben den Index an, um die Stärke der Unterstützung bei 3800 Punkten zu testen, die mit dem 23,6-Fibonacci-Retracement der im März 2020 eingeleiteten Aufwärtswelle zusammenfällt. Der Index hat sich erneut unter dem SMA 200 (rote Linie) und dem SMA 100 (schwarze Linie) eingependelt und damit an Aufwärtsdynamik verloren. Quelle: xStation5 von XTB.

Bei den Technologieunternehmen ist eine eindeutige Verschlechterung der Stimmung zu beobachten. Die Aktien von Apple (AAPL.US) rutschten auf einen neuen Tiefststand von 2022 bei 127 $ pro Aktie, da die Anleger befürchten, dass ein Anstieg der Coronavirus-Fälle in China eine Wende hin zu "Covid Zero"-Restriktionen auslösen wird, die die iPhone-Liefer- und Fertigungsliquiditätsprobleme des US-Giganten verschärfen. Die wichtigste iPhone-Fabrik befindet sich in Zhengzhou. Nach Angaben von Investoren werden fast 90 % der iPhones des Unternehmens in China zusammengebaut, und der chinesische Markt macht 1/5 des Umsatzes des Unternehmens aus. Zusätzlich zu den Sorgen um das Angebot sind die Sorgen um die Nachfrage immer noch aktuell, da hohe Zinsen, eine Konjunkturabschwächung und eine zunehmend schwache finanzielle Verfassung der Verbraucher die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens dämpfen könnten. Die Apple-Aktie hat in diesem Jahr fast 30 % verloren. Historisch gesehen war ihr größter Rückgang im Jahr 2008, als sie fast 57 % verloren.

Apple-Aktien (AAPL.US), D1-Intervall. Quelle: xStation5 von XTB

