Blick über den Tellerrand - Die Z-Candle Plus Strategie

Auch im Trading lohnt sich ein Blick über den Tellerrand. Aus diesem Grund möchten wir uns heute die Z-Candle Plus-Strategie näher anschauen. Die Z-Candle Plus-Strategie basiert auf dem Z-Candle System des italienischen Traders Alessandro Zicolella. Die Z-Candle Charts funktionieren wie Heikin Ashi Charts, haben aber laut ihrem italienischen Schöpfer mehrere zusätzliche Vorteile.

Dies sind die Merkmale der Strategie:

1. Die Signale werden von den einzigartigen Z-Candles erzeugt.

2. Die Z-Candles werden mit Renko-Charts kombiniert.

3. Ein Qualitätsparameter ermöglicht es dem Trader, die Anzahl der Signale zu bestimmen.

4. Eine einfache visuelle Hilfe unterstützt den Trader.

Die Z-Candle Plus Strategie kann für das Daytrading und das Scalping verwendet werden. Die Z-Candles können mit jeder Art von Haupt-Chart (Renko, Range Bar, Kerzen ...) kombiniert werden. Der italienische Entwickler der Strategie empfiehlt jedoch Renko-Charts.

Wann wird eine Position eingenommen?

Ein Signal tritt auf, wenn:

1. eine Umkehr (eine Änderung der Farbe) in den Z-Candles auftritt und

2. die Umkehrkerze eine Hammerkerze ist.

Ein Zeitfilter erlaubt nur Signale zwischen 9:10 Uhr und 18:00 Uhr. Der Trader kann diese Werte ändern.

Einzigartig ist auch der Qualitätsparameter für die Umkehrkerze. Eine niedrigere Qualitätseinstellung führt zu mehr Signalen mit geringerer Qualität. Eine Qualitätseinstellung von 4 oder weniger gilt als minderwertig.

Tipp: Unterhalb der Z-Candles erscheint eine visuelle Hilfe in Form von vertikalen grünen /roten Balken. Diese Hilfe zeigt alle Umkehrkerzen inklusive derer, die durch den Zeitfilter abgelehnt wurden.

Wann wird die Position geschlossen?

Die offene Position wird durch ein Gewinnziel und einen Periods High Low Stop verwaltet. Das Gewinnziel liegt bei 0,2%. Positionen werden nicht über Nacht gehalten. Jede Position, die um 21:00 Uhr noch offen ist, wird vom Flat-Filter automatisch zum Marktpreis geschlossen.

Das folgende Beispiel zeigt den Renko-Hauptchart oben, die einzigartigen Z-Candles in der Mitte und die visuelle Hilfe unten. Die violetten Bereiche im Hauptchart geben an, in welchem Zeitraum der Filter Signale zurückweist.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Dieses Beispiel zeigt zwei Trades, einen Leerverkauf und einen Kauf. Die einzigartige Umkehr-Z-Candle, die den Trade auslöst, wird unterhalb des Renko-Charts hervorgehoben. Beide Trades erreichen ihr Gewinnziel.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Testen Sie mehr als 60 interessante Trading-Strategien: kostenlose real-time Demo.

Erweitern Sie Ihre Trading-Fähigkeiten. Nehmen Sie an diesen gratis Trading-Webinaren teil.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: WH Selfinvest, WH Selfinvest